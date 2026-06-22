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НовостиСпорт22 июня 2026 11:25

Бывший тренер «Крыльев Советов» расторг контракт с «МЛ Витебск»

Магомед Адиев покинул «МЛ Витебск» из-за оскорбительного отношения
Роман ГЕРАСЬКОВ
Магомед Адиев был уволен из «Крыльев Советов» 1 апреля 2026 года

Магомед Адиев был уволен из «Крыльев Советов» 1 апреля 2026 года

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Бывший наставник «Крыльев Советов» со скандалом покинул свою новую команду «МЛ Витебск». Причиной расторжения контракта стало якобы оскорбительное отношение клуба к тренеру.

«Российский тренер Магомед Адиев, в соответствии с регламентом Международной федерации футбола по статусу и трансферу футболистов, досрочно расторг контракт с «МЛ Витебск» по уважительной причине в связи с виновными действиями клуба», - сказано в заявлении юридической фирмы «Алетейя», представляющей интересы Адиева.

Магомед Адиев возглавил «Крылья Советов» перед началом сезона 2025/26. Еще до старта чемпионата ходили слухи о возможном уходе тренера из-за маленького количества игроков на первых тренировках. В итоге специалист проработал большую часть сезона, но был отправлен в отставку 1 апреля 2026 года.