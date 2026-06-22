Для расселенных домов в зоне строительства метро в Самаре ищут охрану

Охрана у объектов будет не вооруженной, но круглосуточной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ищут охрану для расселенных домов в зоне строительства метро. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Планируется, что контракт будет рассчитан до 31 декабря 2026 года.

«Максимальная цена аукциона составляет 3,6 миллионов рублей», – говорится в документации.

Охрана у объектов будет не вооруженной, но круглосуточной. Но посту должны дежурить по два человека, которые будут патрулировать территорию.

Победителя торгов определят 9 июля.

Напомним, что в зоне строительства метро нужно снести 68 аварийных домов.

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