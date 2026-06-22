Для расселенных домов в зоне строительства метро в Самаре ищут охрану

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре ищут охрану для расселенных домов в зоне строительства метро. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Планируется, что контракт будет рассчитан до 31 декабря 2026 года.
«Максимальная цена аукциона составляет 3,6 миллионов рублей», – говорится в документации.
Охрана у объектов будет не вооруженной, но круглосуточной. Но посту должны дежурить по два человека, которые будут патрулировать территорию.
Победителя торгов определят 9 июля.
Напомним, что в зоне строительства метро нужно снести 68 аварийных домов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал