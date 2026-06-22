Бастрыкин поручил предоставить доклад о нерасселении аварийного дома в Самаре

Двухэтажное здание 1952 года постройки находится в критическом состоянии – в стенах сквозные трещины, перекрытия разрушаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления Михаилу Ламонову представить доклад о ходе и результатах расследования и о работе по восстановлению прав жильцов многоквартирного дома на Южном проезде в Самаре, которые не могут добиться расселения аварийной постройки с 2021 года. Об этом сообщает информационный центр СУ СК России.

«Двухэтажное здание 1952 года постройки находится в критическом состоянии – в стенах сквозные трещины, перекрытия разрушаются. В 2021 году дом признали аварийным, а в этом году отключили от коммуникаций из-за обрушения части конструкций. Однако благоустроенным жильем людей до сих пор не обеспечили – им предложили расселение в маневренный фонд, помещения которого также непригодны для проживания», – рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Исполнение поручения находится на контроле.

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