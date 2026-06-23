Мошенники придумали новую схему обмана самарцев с контрактной службой

Самарцам напоминают, что код из сообщения нельзя называть никому Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали обманывать самарцев под видом оформления на службу по контракту. Они звонят под видом представителей минобороны РФ, убеждаются, что человек действительно интересовался службой по контракту и предлагают подтвердить персональные данные.

Чтобы «подтвердить личность», мошенники убеждают назвать код из смс. После этого они могут получить доступ к аккаунту на Госуслугах или банковским приложениям. Оба варианта чреваты тем, что человек может потерять деньги, пишет РИА Новости.

Самарцам напоминают, что код из сообщения нельзя называть никому. Если вас убеждают «подтвердить личность», перевести деньги на «безопасный счет» или «проверить» их, прекращайте разговор – скорее всего, вам звонят мошенники.

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