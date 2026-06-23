Бывший губернатор Самарской области напомнил о ЧМ-2018

Тогда наш город оказался в центре мирового футбола. Фото: Дмитрий Азаров

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил жителям региона о прошедшем в региональной столице Чемпионате мира по футболу. Первый матч прошел в Самаре 17 июня 2018 года. По его словам, тогда в городе стояла атмосфера праздника.

«ЧМ-2018 для меня остается лучшим. Уверен, что земляки со мной согласны. Тогда наш город оказался в центре мирового футбола: тысячи болельщиков с разных уголков мира заполнили улицы и набережные, атмосфера праздника не стихала ни днем, ни ночью. Самара и вся страна показали миру свое радушие и гостеприимство», – написал бывший глава региона на своей страничке во «ВКонтакте»

Напомним, бывший тренер «Крыльев Советов» расторг контракт с «МЛ Витебск».

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