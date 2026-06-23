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НовостиОбщество23 июня 2026 5:51

Температура воды в Волге у берегов Самары опустилась до +20 градусов 23 июня

Синоптики рассказали, прогрелась ли Волга в Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Сегодня днем в Самаре будет +23...+25 градусов

Сегодня днем в Самаре будет +23...+25 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года пока не радует самарцев теплой погодой. 22 июня на регион и вовсе обрушился сильный ливень, из-за которого люди остались без света, а дороги перекрывали. А что насчет купального сезона? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 23 июня 2026 года.

К сожалению, вода в главной реке региона становится прохладнее. У берегов Самары она опустилась до +20 градусов, а в Тольятти – и вовсе почти до +19 градусов.

В Сызрани Волга немного теплее – чуть выше +21 градуса, но и здесь температура идет на понижение.

Синоптики обещают, что сегодня днем в Самаре будет +23...+25 градусов. Снова возможен дождь, есть вероятность грозы. Возвращения 30-градусной жары в ближайшее время не предвидится.

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