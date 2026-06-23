В Самаре идет суд над Екатериной Тарховой за убийство дедушки и бабушки 23 июня

Внучку экс-мэра Самары арестовали в феврале 2025 года Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре 23 июня продолжается суд над Екатериной Тарховой, которую обвиняют в убийстве дедушки и бабушки. Это уже третье заседание по громкому делу. На прошлых заседаниях свои показания начали давать свидетели, ожидается, что сегодня их опрос продолжат.

Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи арестовали в феврале 2025 года. По версии следствия, Екатерина отравила пожилых людей, потом расчленила и выкинула останки в мусорку. Предполагается, что в этом страшном деле ей помогал некий Дмитрий Метревели, а его тетя Светлана руководила преступлением из-за границы. Сейчас оба Метревели находятся в розыске.

А вот мать Светланы Таисия Киселева находится на скамье подсудимых вместе с Екатериной Тарховой. Пожилую женщину обвиняют в том, что она помогла продать автомобиль Натальи Тарховой.

Потерпевшей по делу является дочь Тарховых Людмила, которая сейчас отбывает наказание за вымогательство. Ее этапировали из колонии на предыдущие заседания.

Заседание переносили из-за ракетной опасности. «КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда, все подробности читайте по ссылке.

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