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НовостиПроисшествия23 июня 2026 6:58

У 86-летней жительницы Жигулевска мошенники похитили 355 тысяч рублей

Полицейские в Самарской области задержали курьера мошенников из Московской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Задержанного отправили под арест

Задержанного отправили под арест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 86-летняя женщина стала жертвой мошенников. Сельская жительница обратилась в полицию Жигулевска и сообщила, что отдала 355 тысяч рублей мужчине после звонка незнакомцев под видом сотрудников правоохранительных органов.

«Оперативный дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и сотрудников специализированного отдела уголовного розыска», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Оказалось, что мошенники убедили пожилую женщину, что она якобы оформила доверенность на деньги и стала пособницей террористов. Пенсионерка испугалась и отдала деньги, которые якобы предназначались «хорошему адвокату».

Полицейские выяснили личность «курьера» – им оказался 18-летний житель Московской области. Парня поймали в 60 километрах от дома, когда он хотел сесть в междугородний автобус.

Парень признался, что его самого обманули мошенники, когда получили доступ к его аккаунту на Госуслугах. На него завели уголовное дело о мошенничестве, задержанного отправили под арест. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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