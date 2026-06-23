С начала 2026 года в Самаре сняли 10 советских вывесок

Какие-то из пропавших вывесок довольно скромные, хотя с точки зрения дизайна все равно интересные, а какие-то были совершенно величайшими.

С начала 2026 года с улиц Самары постепенно начали пропадать вывески советских времен, на что обратили внимание жители города. Среди них оказался автор телеграм-канала «Надо сохранить». Он составил подборку 10 убранных вывесок.

«Какие-то из пропавших вывесок довольно скромные, хотя с точки зрения дизайна все равно интересные, а какие-то были совершенно величайшими, потерять их особенно жаль. Мне кажется, некоторые можно было бы оставить на зданиях как память эпохе – никому бы это не мешало», – написал автор подборки.

В списке оказались вывеска «Продукты» на Воеводина, 2, «Кинотеатр Россия» на Чернореченской, 15, «Продукты» и «Промтовары» на Заводском шоссе и «Аптека» на Неверова, 168. Также теперь жители города не смогут увидеть «Волжские Зори» на 3-й просеке, «Промтовары» на Зеленой, 17, «Фирменный магазин-салон Антей» на Олимпийской, 16, «Дом мебели» на Тухачевского, 233 и «Аптека №28» на 9-й просеке.

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