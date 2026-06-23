В Самаре воспитанников детских садов поместили в укрытия при ракетной опасности

В Самаре 23 июня отправили в укрытия воспитанников детских садов, которые находятся в учреждениях Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 23 июня отправили в укрытия воспитанников детских садов, которые находятся в учреждениях, вместе с педагогами. Это сделали из-за ракетной опасности, которую объявили днем 23 июня. В городе включили сирены.

«Следите за информацией в родительском чате своего садика», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

Он напомнил самарцам, что снимать и публиковать фото и видео атак БПЛА запрещено, так как это поможет врагу координировать действия. Мэр Самары призвал всех доверять только проверенным источникам информации и не поддаваться панике.

Также в Самаре ограничили работу наземного общественного транспорта.

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