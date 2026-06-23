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НовостиПроисшествия23 июня 2026 7:22

В Самарской области из-за ракетной опасности ограничили мобильный интернет 23 июня

В Самарской области объявили ракетную опасность
Екатерина ПАВЛОВА
Ограничения необходимы для защиты людей и объектов инфраструктуры.

Ограничения необходимы для защиты людей и объектов инфраструктуры.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июня в Самарской области объявили ракетную опасность, поэтому в регионе временно ограничили работу мобильного интернета.

Ограничения необходимы для защиты людей и объектов инфраструктуры. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей даже при ограничениях, ведь «Комсомольская правда» попала в «белый» список сайтов, которые работают даже при перебоях.

Например, на нашем сайте можно прочитать про ограничение работы общественного транспорта и о причинах сигнала сирены. Также там можно ознакомиться с памяткой по плану действий при такой угрозе.

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