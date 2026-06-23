Екатерину и Людмилу Тарховых привезли в суд в Самаре 23 июня

Это будет уже третье заседание. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 23 июня 2026 года, в Самарском областном суде запланировано третье заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. В суд уже привезли Таисию Киселеву, Екатерину и Людмилу Тарховых. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

В ходе второго заседания 22 мая свидетели раскрыли подробности о покупке бочек, где лежали убитые Тарховы, о загадке с ногой в гипсе, об арендованной квартире, где могли разделываться тела, а также о том, как сантехник доставал гречку из ванны после попыток внучки экс-мэра скрыть следы преступления.

А 21 мая в Самаре прошло первое заседание суда. На нем были раскрыты шокирующие подробности убийства, в том числе о ядовитых капсулах, – Тарховы умирали в мучениях. Екатерине предъявлено восемь обвинений. Сама она полностью призналась в убийстве, но отрицает надругательство над телами. На суде присутствует ее мать Людмила, которая признавалась, что ей неприятно находиться рядом с дочерью.