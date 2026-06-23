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НовостиОбщество23 июня 2026 7:30

В Самарском аэропорту Курумоч ввели ограничения 23 июня

Аэропорт Самары не принимает и не отправляет самолеты из-за ракетной опасности
Александра ТАЙБАТРОВА
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 23 июня в самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения из-за ракетной опасности. В регионе включили сирены. Курумоч не принимает и не отправляет самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – уточнил представитель Росавиации.

На данный момент на онлайн-табло Курумоча все рейсы значатся как приостановленные.

Напомним, что в Самаре ограничили работу наземного общественного транспорта. Метро работает без ограничений, в нем, в том числе, можно укрыться от ракетной опасности.

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