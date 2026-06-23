В Самаре начали массово продавать змей летом 2026 года

За 75 тысяч рублей можно купить самку королевского питона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 года самарцы начали массово продавать змей. Объявления о продаже необычных питомцев можно найти на бесплатных сервисах. Рассказываем, какую ползучую живность предлагают купить самарцам.

За 75 тысяч рублей можно купить самку королевского питона длиной около 160 сантиметров. В рационе у этой рептилии – замороженные мыши, кормить достаточно раз в один-два месяца. Владелец продает питона, потому что часто бывает в разъездах и не успевает за ним ухаживать.

За 20 тысяч рублей в Самаре продают взрослую синалойскую молочную змею. Владелец описывает ее как не ядовитую, спокойную и ручную. Также самарцы могут приобрести маисового полоза – таких объявлений в городе несколько. Кроме того, на сайтах объявлений можно приобрести террариумы для змей и даже змеиную шкуру за 70 рублей.

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