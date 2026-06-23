В Самаре водителя легковушки зажало в авто после столкновения с грузовиком

Водитель легковушки получил травмы и оказался зажат в салоне. Фото: поисково-спасательный отряд Самарской области

22 июня В Красноглинском районе Самары на Московском шоссе около дома 7а столкнулись легковой и грузовой автомобили. Водитель легковушки получил травмы и оказался зажат в салоне. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

«Для деблокирования пострадавшего в 14:55 оперативным дежурным были направлены спасатели. В 15:25 водителя смогли вызволить из аварийного автомобиля», – рассказали в ведомстве.

Самарцам напомнили о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима.

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