Мужчина в наушниках погиб под колесами электрички в Самарской области 23 июня

Следователи проводят проверку из-за гибели человека на железной дороге / Фото: Центральное МСУТ СК России

Утром во вторник, 23 июня 2026 года, на железной дороге в Самарской области произошла трагедия. Электричка сбила насмерть мужчину. Он не услышал ее приближения из-за наушников.

«Предварительно установлено, что на 169 км перегона Старосемейкино — Водинская электропоездом № 6331 был смертельно травмирован житель Самарской области. Мужчина шел вдоль ж/д путей и слушал музыку через наушники. Машинист не смог предотвратить наезд», - сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

Следователи организовали по факту случившегося проверку. Они продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Также сотрудники правоохранительных органов оценят действия всех ответственных лиц. Жителям региона напоминают о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге.

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