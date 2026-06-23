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НовостиОбщество23 июня 2026 8:06

Правила мобильной торговли хотят уточнить в Самарской области

Мобильные торговые объекты хотят ввести в Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Вопрос подняли 23 июня на заседании комитета Самарской губернской думы

Вопрос подняли 23 июня на заседании комитета Самарской губернской думы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области обсудили правила мобильной торговли и появление мобильных торговых объектов. Вопрос подняли 23 июня на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, ИТ и связи Самарской губернской думы.

Депутаты рассмотрели возможность внести поправки в региональный закон т государственном регулировании торговли. Предлагается отнести к ним автолавки и автомагазины.

Кроме того, на комитете рассмотрели внесение изменений в закон о семейных предприятиях. Для них предложили убрать ограничения по количеству работников, убрать условие, что акциями должны владеть несколько членов семьи. Теперь вопросы предстоит обсудить на заседании губдумы.

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