В Самаре откроют три выставки, объединенные темой человеческой мечты

Настоящей сенсацией станет впервые представленная в Самаре модель космического ракетного комплекса «Амур-СПГ» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июня в Самарском областном художественном музее начнут работу три новых выставочных проекта, объединенных темой памяти, творчества и человеческой мечты. Центральным из них станет «Человек мечтает о полете», посвященный 65-летию первого полета человека в космос.

«Экспозиция объединит произведения графики из коллекции музея и частного собрания Анны Сливковой, созданные в 1960–1980-е годы, предметы фарфора на космическую тематику из коллекции Марселя Губайдуллина, модели ракет «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-5», а настоящей сенсацией станет впервые представленная в Самаре модель космического ракетного комплекса «Амур-СПГ», – анонсируют организаторы.

Вторая выставка – «Деревня Пирогово» – посвящена творчеству выдающегося акварелиста Артура Фонвизина. В экспозицию вошли работы из знаменитого цикла, созданного в конце 1950-х – начале 1960-х годов, которые не демонстрировались публике более 40 лет. Дополнят выставку его цветочные натюрморты.

Третья выставка – «Вокруг чашки» из коллекции Павла и Риммы Циопич – познакомит с историей советского художественного фарфора от конца 1930-х до 1990-х годов. В экспозиции представлены произведения Ломоносовского, Дулевского, Дмитровского и других ведущих фарфоровых заводов страны.

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