В аэропорту Самары эвакуировали пассажиров и сотрудников 23 июня

Аэропорт возобновит свою работу после снятия ограничений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, днем в самарском аэропорту после объявления ракетной опасности провели организованную эвакуацию пассажиров и персонала. Это сделано в целях безопасности, сообщили в Курумоче.

«Сотрудники находится с пассажирами и готовы оказать необходимую помощь. Аэропорт возобновит свою работу после снятия ограничений», – рассказали в пресс-службе.

Ракетная опасность действует в Самарской области с 11:00. Из-за нее в областном центре звучали сирены, движение транспорта приостановили, воспитанников детских садов отвели в укрытия и прервали судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова.