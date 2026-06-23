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НовостиПроисшествия23 июня 2026 8:33

В аэропорту Самары эвакуировали пассажиров и сотрудников 23 июня

Самарский аэропорт провел эвакуацию из-за ракетной опасности
Ирина СИНЕГУБОВА
Аэропорт возобновит свою работу после снятия ограничений.

Аэропорт возобновит свою работу после снятия ограничений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, днем в самарском аэропорту после объявления ракетной опасности провели организованную эвакуацию пассажиров и персонала. Это сделано в целях безопасности, сообщили в Курумоче.

«Сотрудники находится с пассажирами и готовы оказать необходимую помощь. Аэропорт возобновит свою работу после снятия ограничений», – рассказали в пресс-службе.

Ракетная опасность действует в Самарской области с 11:00. Из-за нее в областном центре звучали сирены, движение транспорта приостановили, воспитанников детских садов отвели в укрытия и прервали судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова.