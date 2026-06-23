Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 23 июня

После окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня 2026 года, днем в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. МЧС России разослало предупреждение в 12:30. Угроза действовала 1,5 часа - с 11:00.

После окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места, нужно внимательно смотреть под ноги, нельзя подниматься с земли неразорвавшиеся боеприпасы и незнакомые предметы.

Из-за ракетной опасности в областном центре звучали сирены, движение транспорта приостанавливали, воспитанников детских садов отводили в укрытия, полеты в аэропорту Курумоч ограничивали. Также было прервано судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова.