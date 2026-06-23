Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 8:59

В Самаре возобновили работу общественного транспорта

В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
Екатерина ПАВЛОВА
Ограничения вводились для обеспечения безопасности жителей города на время ракетной опасности.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности жителей города на время ракетной опасности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

23 июня в Самаре возобновили движение общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности жителей города на время ракетной опасности.

Напомним, угроза действовала в регионе 1,5 часа, с 11:00 до 12:30. Из-за нее в городе звучали сирены, движение транспорта приостанавливали, воспитанников детских садов отводили в укрытия, полеты в аэропорту Курумоч ограничивали, также как работу мобильного интернета. Кроме того, судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова было прервано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал