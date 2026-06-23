В Самаре возобновили работу общественного транспорта

Ограничения вводились для обеспечения безопасности жителей города на время ракетной опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

23 июня в Самаре возобновили движение общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности жителей города на время ракетной опасности.

Напомним, угроза действовала в регионе 1,5 часа, с 11:00 до 12:30. Из-за нее в городе звучали сирены, движение транспорта приостанавливали, воспитанников детских садов отводили в укрытия, полеты в аэропорту Курумоч ограничивали, также как работу мобильного интернета. Кроме того, судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова было прервано.

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