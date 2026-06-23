Дорогу в нацпарке Самарская Лука отремонтируют при наличии дополнительных денег

Пока на дороге планируют лишь локальный ремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары в комментариях под постом губернатора Вячеслава Федорищева задали вопрос о ремонте дороги в нацпарке Самарская Лука, которая ведет к селу Новинки. Когда это может произойти, рассказали в минтрансе Самарской области. В ведомстве подчеркнули, что на ремонт региональных дорог нужно много денег.

«В условиях ограниченного бюджета перечень объектов формируется на основе их социальной значимости и текущего состояния», – уточнила пресс-служба министерства.

В минтрансе объяснили, что участок дороги Рождествено – Новинки – Шелехметь отремонтируют, если будет дополнительное финансирование. А до этого здесь будут проводить локальный ремонт в рамках текущего содержания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал