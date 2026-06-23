«У меня было ощущение беды»: друг экс-мэра Самары рассказал о попытках дозвониться до Виктора Тархова и заявлении в полицию

9 января Александр Кузнецов решил обратиться в полицию. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 23 июня, в Самаре на третьем судебном заседании друг убитого экс-мэра Виктора Тархова Александр Кузнецов рассказал подробности о том, почему он забил тревогу после пропажи супругов и написал заявление в полицию. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

По словам Кузнецова, Виктор Тархов не отвечал на его звонки, писал странные сообщения и не перезванивал после них. Услышать голос своего друга или его жены ему так и не удалось. Потом внучка экс-мэра Екатерина заявила, что у бабушки инсульт и ее повезли в Москву.

9 января Александр Кузнецов решил обратиться в полицию, вместе с правоохранителями он пришел в квартиру Тарховых, где дверь открыла Екатерина.

«Я был насторожен, когда вошел в квартиру. Было ощущение беды, но это мои эмоции. Сначала я отказался писать заявление и решил подождать. Но на следующий день поехал к другу из полиции, меня выслушали и обещали заняться этим. Вечером позвонили и сказали, что нужно подойти к 10 часам в управление. Все расспросили и объяснили ситуацию. Я написал заявление, чтобы началась проверка», – рассказали в пресс-службе.

Потом Екатерина ему предложила встретиться и передала бутылку виски якобы от дедушки из Москвы. Напомним, первое заседание прошло 21 мая, а второе - 22 мая. Уже раскрыты подробности о покупке бочек, гречке в ванной, ядовитых капсулах и др.

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