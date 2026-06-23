В Самаре пятерых человек осудили за похищение меди у железнодорожной компании

Самарцев признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре пятеро работников железнодорожной компании в составе организованной группы систематически похищали лом цветных металлов. Балансодержатели лома – сотрудники локомотивного депо – вносили в документацию ложные данные о передаче агрегатов, подлежащих продаже в металлолом. В результате масса металла в приемосдаточных актах занижалась. Общий ущерб превысил 1 300 000 рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

«Самарцев признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Суд приговорил троих участников к лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет в колонии общего режима со штрафами от 250 до 500 тысяч рублей. Еще двое получили условные сроки (1 год 6 месяцев и 2 года) со штрафами от 150 до 200 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговор пока не вступил в законную силу.