OMODA C7: «Золотой Пегас» за дизайн и технологии для комфортного вождения

Фото: предоставлено "КП"

Статуэтка «Золотой Пегас» — признание не только внешности, но и инженерного подхода, который делает этот автомобиль удобным и технологичным в повседневной жизни.

Дизайн, который работает

Рельефный кузов, безрамочная решетка радиатора и светодиодная оптика придают C7 стремительный силуэт. Но красота здесь — не самоцель. Аэродинамические формы снижают шум на скорости, а стилизованные задние фонари с технологией сверхкрасного света улучшают видимость автомобиля в темноте.

Технологии, которые помогают водить

За внешним лоском C7 скрываются серьезные интеллектуальные системы. Автомобиль оснащен комплексом ADAS, куда входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и автоматическое экстренное торможение.

Особого внимания заслуживают системы автоматической парковки (APA) и удаленной парковки (RPA). Водитель может выйти из машины и с помощью ключа поставить ее в узкое пространство — система учитывает все препятствия и строит оптимальную траекторию на основе более 1000 реальных сценариев.

Система кругового обзора на 540° устраняет слепые зоны и показывает пространство под днищем, что значительно облегчает парковку и маневрирование.

Фото: предоставлено "КП"

Технические характеристики

- Габариты: длина 4660 мм, ширина 1875 мм, высота 1670 мм, колесная база 2720 мм.

- Клиренс: 175–182 мм в зависимости от версии.

- Объем багажника: 639 литров.

- Двигатель: 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., крутящий момент 275 Н·м.

- Трансмиссия: 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, привод — передний или полный.

- Разгон до 100 км/ч: 9,4 секунды (передний привод).

- Расход топлива: 7,1 литра (передний привод) / 7,4 литра (полный привод) в смешанном цикле.

Комфорт в каждой детали

В салоне C7 — 8 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, вентиляция и подогрев всех сидений, обогрев руля и лобового стекла. Атмосферная подсветка на 256 цветов создает настроение, а 15,6-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto делает поездки информативными и увлекательными.

На тест-драйве в ВИП АВТО вы сможете подробнее познакомиться с автомобилем и ощутить на себе технологичный комфорт. Записаться на тест-драйв можно по номеру телефона 321-09-09 или при личном посещении ВИП АВТО на Южном шоссе, 12, стр.3

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ИНН6312214182

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