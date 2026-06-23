В Самаре обсудили, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни

Эксперты пришли к выводу: успешная реабилитация и адаптация – это совместная работа всех органов и структур Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, в пресс-центре «Комсомольской правды в Самаре» состоялся круглый стол «Реабилитация и возвращение к мирной жизни для СВОих». В нем приняли участие представители министерства здравоохранения Самарской области, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», протезно-ортопедических предприятий (ООО «Самарский центр протезирования» Группа компаний «Без Барьеров» и ООО «Ортотех»), а также уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области и психологи.

Участники рассказали о том, какие в регионе проводятся мероприятия для реабилитации бойцов – от получения квалифицированного лечения до полноценного возвращения к мирной жизни. Эксперты обсудили современные технологии протезирования, а также поделились наиболее эффективными методиками по восстановлению.

Отдельное внимание уделили психологической помощи для бойцов. Специалисты рассказали о терапии для ветеранов и членов их семей.

По итогам круглого стола эксперты пришли к выводу: успешная реабилитация и адаптация – это совместная работа всех органов и структур. Важно, чтобы у человека было общение, помощь и поддержка со стороны близких. Только объединив усилия медиков, социальных служб, психологов и родных, можно добиться полноценного возвращения бойцов к мирной жизни.