Экс-главу Госстронадзора в Самаре Захарина признали виновным во взятке и подлоге

22 июня Ленинский районный суд Самары вынес приговор по этому делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня Ленинский районный суд Самары вынес приговор по делу бывшего руководителя регионального Госстройнадзора Владимира Захарина и трех его подельников – главного консультанта ведомства Елены Афанасьевой и консультантов Владимира Клюева и Серажутдина Мирзаева.

Уголовное дело было связано со строительством культурно-досуговых центров в Кинель-Черкасском и Большечерниговском районах. Инспекция Госстройнадзора выдала документы на объекты, хотя там было много нарушений. На этом основании центры ввели в эксплуатацию.

Владимир Захарин пришел работать в Госстройнадзор в 2017 году, а в 2022 году его задержали. Его обвиняли в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Ранее по делу о строительстве двух культурно-досуговых центров осудили бывшего министра строительства Николая Плаксина.

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