Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2026 10:22

Экс-главу Госстронадзора в Самаре Захарина признали виновным во взятке и подлоге

Суд в Самаре вынес приговор бывшему руководителю Госстройнадзора и трем его подельникам
Александра ТАЙБАТРОВА
22 июня Ленинский районный суд Самары вынес приговор по этому делу

22 июня Ленинский районный суд Самары вынес приговор по этому делу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня Ленинский районный суд Самары вынес приговор по делу бывшего руководителя регионального Госстройнадзора Владимира Захарина и трех его подельников – главного консультанта ведомства Елены Афанасьевой и консультантов Владимира Клюева и Серажутдина Мирзаева.

Уголовное дело было связано со строительством культурно-досуговых центров в Кинель-Черкасском и Большечерниговском районах. Инспекция Госстройнадзора выдала документы на объекты, хотя там было много нарушений. На этом основании центры ввели в эксплуатацию.

Владимир Захарин пришел работать в Госстройнадзор в 2017 году, а в 2022 году его задержали. Его обвиняли в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Ранее по делу о строительстве двух культурно-досуговых центров осудили бывшего министра строительства Николая Плаксина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал