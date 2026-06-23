Роман Евгеньев покинет «Крылья Советов»

Роман Евгеньев выступает за самарский клуб с июля 2022 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Защитник Роман Евгеньев может покинуть «Крылья Советов» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает телеграм-канал «Волга, Ромб и Два Крыла».

Срок действующего контракта Евгеньева с «Крыльями» истекает в конце июня 2026 года. По информации канала, клуб не планирует продлевать соглашение, а сам игрок уже находится в Саранске.

Роман Евгеньев выступает за самарский клуб с июля 2022 года. В завершившемся сезоне РПЛ 27-летний футболист провел девять матчей в чемпионате, отдав одну голевую передачу, и в пять кубковых игр, в которых забил один мяч.

Ранее журналист Legalbet.ru Анар Ибрагимов писал, что Евгеньев интересен нижегородскому «Пари НН», который вылетел из РПЛ в Первую лигу.