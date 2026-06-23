Заслуженная самарская артистка встретилась с послами культуры Союза женщин России

19 июня 2026 года в Ишимбае заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова приняла участие в стратегической сессии послов культуры Союза женщин России. Главной темой для обсуждения стало укрепление национального единства, мира и согласия между народами.

Участники сессии обсудили ключевые направления работы послов культуры, уделив внимание сохранению традиционных ценностей и национальной идентичности. Также были затронуты вопросы продвижения народных художественных промыслов и роли наставничества в работе с детьми и молодежью.

Кульминацией встречи стал праздничный концерт с участием ведущих творческих коллективов республики и воспитанниц Ишимбайского СУВУ.

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