Ушла из жизни заведующая отделением самарской поликлиники Виктория Мензелинцева

Коллеги запомнили ее как грамотного, ответственного и отзывчивого сотрудника Фото: минздрав Самарской области

В Самаре на 50-м году жизни скончалась заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-эндокринолог поликлиники №15 Промышленного района Виктория Мензелинцева. Об этом сообщили в минздраве Самарской области.

«Прощание состоится 24 июня 2026 года в 11:45 на улице Борской, 108 (первый похоронный зал)», — говорится в сообщении ведомства.

Виктория Мензелинцева окончила Самарский государственный медицинский университет в 1999 году. Начинала работать врачом-интерном в медсанчасти №5. С 2002 года трудилась терапевтом и эндокринологом в поликлинике №15. В 2020 году возглавила консультативно-диагностическое отделение. Коллеги запомнили ее как грамотного, ответственного и отзывчивого сотрудника.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виктории Мензелинцевой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал