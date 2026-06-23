В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Деревянная округа» 27 июня

Билеты можно купить заранее по ссылке Фото: музей-галерея «Заварка»

В Самаре 27 июня в 15:00 состоится пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+). Ее проведет краевед и научный сотрудник музея Олег Баулин. Участники прогуляются по кварталам рядом с домом Маштакова. Об этом сообщил музей-галерея «Заварка».

«Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. На экскурсии расскажут о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре», — говорится в сообщении.

Экскурсанты увидят каслинское литье и узнают о важности сохранения этого пласта истории города. Сбор группы — у входа в музей-галерею на улице Самарской, 207. Продолжительность около полутора часов, а стоимость участия 350 рублей. Билеты можно купить заранее по ссылке.

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