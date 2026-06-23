Екатерина Тархова попросила таксиста выкинуть тяжелый пакет с мусором в Самаре. Там могли быть останки ее бабушки и дедушки

Екатерина боялась, что, если она оставит пакет в своем дворе, то в нем будут ковыряться люди Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Стало известно, когда именно внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина могла выкинуть останки дедушки и бабушки в мусорку. О поведении обвиняемой в страшном двойном убийстве на суде 23 июня рассказал таксист по фамилии Белозерцев.

По его словам, Екатерину ему часто доводилось подвозить, и он даже дал постоянной пассажирке свой номер телефона. 7 января 2026 года Тархова позвонила таксисту и сказала, что ей нужно отвезти бочки, якобы для крио-шоу в ресторане. Таксист с Тарховой отвез пустые бочки объемом 20-30 литров куда-то, где их заправили, а потом отвез обратно. Ранее на суде другой свидетель рассказывал, как продавал Екатерине Тарховой бочки, с помощью которых она могла скрыть следы преступления.

Также таксист Белозерцев вспомнил, что через несколько дней после поездки с бочками снова приехал по звонку Екатерины. Они съездили в детский сад, забрали ребенка женщины. А потом Тархова попросила помочь ей и выкинуть тяжелый пакет с мусором, который якобы остался после ремонта. По просьбе пассажирки, мусор выбросили на другой улице. Екатерина боялась, что, если она оставит пакет в своем дворе, то в нем будут ковыряться люди.

Были ли в этом пакете останки супругов Тарховых, пока не установлено. Но такая вероятность есть, ведь, по версии следствия, тела Виктора и Натальи после убийства расчленили, заморозили, перекрутили через мясорубку, смешали с гречкой и выкинули на мусорку.

«КП-Самара» 23 июня ведет прямую трансляцию из зала суда, все подробности громкого дела читайте по ссылке.

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