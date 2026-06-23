В Самаре 85-летний мужчина на Renault Logan столкнулся с ГАЗелью

После ДТП водитель Renault Logan оказался зажат в салоне авто, но, к счастью, его успешно деблокировали спасатели. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

22 июня в 14:35 в Красноглинском районе Самары 85-летний мужчина на Renault Logan ехал по Московскому шоссе в районе дома 7А и наехал на ГАЗ-3302, которым управлял 29-летний водитель. Грузовик стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией и выставленным аварийным знаком. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водителю легкового автомобиля назначили стационарное лечение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации поисково-спасательной службы Самарской области, после ДТП водитель Renault Logan оказался зажат в салоне авто, но, к счастью, его успешно деблокировали спасатели.

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