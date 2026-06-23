В России стартовала программа обучения «Кадры для экономики будущего»

Участниками первого потока обучения стали более 110 представителей субъектов РФ и федеральных органов власти / Фото: sberuniversity.ru

Первый очный модуль программы «Кадры для экономики будущего» прошел в СберУниверситете. Программа разработана банком совместно с правительством РФ, министерством труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС по поручению президента РФ.

Программа направлена на подготовку руководителей, отвечающих в регионах за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям. Участниками первого потока стали более 110 представителей субъектов РФ и федеральных органов власти. В центре внимания программы — ключевые технологические тренды, включая развитие искусственного интеллекта, их влияние на экономику и рынок труда, современные инструменты прогнозирования кадровой потребности и подходы к формированию региональных решений, необходимых для достижения национальных целей развития и технологического лидерства страны.

«Мы живем в период, когда изменения происходят быстрее, чем когда-либо прежде. Искусственный интеллект становится новым участником экономических процессов, меняет содержание профессий и требования к навыкам. В этих условиях задача руководителей — не просто готовить кадры для существующей экономики, а создавать условия для появления компетенций будущего. От того, насколько эффективно мы научимся раскрывать потенциал людей и помогать им адаптироваться к новым технологиям, будет зависеть конкурентоспособность регионов и страны в целом», - сказал президент, председатель правления банка Герман Греф.

Сообщается, что в рамках программы участники пройдут комплексную оценку управленческих компетенций и получат персональные рекомендации по развитию. Также их ждет изучение современных технологических трендов, практический интенсив по созданию ИИ-инструментов, посещение ведущих технологических площадок и центров разработки продуктов на основе искусственного интеллекта, участие в круглых столах и проектной работе в кросс-территориальных командах. По итогам обучения будет сформирована библиотека лучших практик и апробированных ИИ-инструментов для использования участниками в дальнейшей работе.

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