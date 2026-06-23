На переправе из Самары в Рождествено изменят расписание 24 июня

Изменения связаны с техническими причинами Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На грузопассажирской переправе Самара – Рождествено 24 июня изменится время отправления двух последних рейсов. Об этом предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии. Изменения связаны с техническими причинами.

«Рейс, запланированный к отправлению в 16:30 из села Рождествено, будет осуществлен в 18:00». – прокомментировала пресс-служба компании.

Рейс, который обычно отправляется из Самары в 18.00, 24 июня отплывет в 19.00. Самарцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание всегда можно уточнить на сайте предприятия или по телефонам 8 (846) 222-91-91, 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-42-21.

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