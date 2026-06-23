1500 жителей Похвистнево остались без света из-за аварии на электросетях 22 июня

Электроэнергию вернули в дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 22 июня произошло отключение электроэнергии. Без света остались жители пяти многоквартирных и 50 частных домов в Похвистнево. Всего 1500 человек, из них 270 детей. Электричество дали в тот же день в 17:45. Об этом сообщили в ГЖИ Самарской области.

«Общее допустимое время годового отключения — не более 72 часов с ограничением до 24 часов подряд. Про плановые отключения предупреждают за три дня, аварийные — без предупреждения, но с перерасчетом, если сроки нарушены», — пояснили в ведомстве.

Сообщение о нарушении электроснабжения поступило в 13:20 22 июня. Авария произошла на улице Свирской, 7. Энергетики оперативно устранили неполадки. Электроснабжение восстановили в полном объеме.

По информации администрации Похвистнево, отключение затронуло и южную часть города. Из-за непогоды произошло затопление кабельных ячеек напряжением 10 кВ на крупнейшей подстанции. В результате обесточили 11 подстанций. С утра 22 июня на них вели восстановительные работы три бригады сотрудников компании. Электроэнергию вернули в дома.

Напомним, сильные ливни затопили трассы и лишили света жителей Самарской области.

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