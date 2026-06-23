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НовостиОбщество23 июня 2026 11:54

Бастрыкин потребовал доклад о неотремонтированном доме в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске многоквартирный дом на проспекте Победы 1966 года постройки давно нуждается в ремонте
Екатерина ПАВЛОВА
Отделочные материалы здания во входной группе пришли в негодность, подвалы затапливаются, что приводит к распространению неприятного запаха.

Отделочные материалы здания во входной группе пришли в негодность, подвалы затапливаются, что приводит к распространению неприятного запаха.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления Михаилу Ламонову представить доклад о ходе и результатах расследования и о работе по восстановлению прав жильцов многоквартирного дома на проспекте Победы в Новокуйбышевске. Здание 1966 года длительное время находится в непригодном состоянии и требует ремонта, но обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли. Об этом сообщает информационный центр СУ СК России.

«Отделочные материалы здания во входной группе пришли в негодность, подвалы затапливаются, что приводит к распространению неприятного запаха. В помещениях обитают грызуны и насекомые, из-за чего жильцы опасаются возникновения инфекционных заболеваний», – рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Исполнение поручения находится на контроле.

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