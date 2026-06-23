В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

При чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области на 24 июня объявили желтый уровень опасности. Местами ожидаются гроза, шквалистый ветер с порывами до 18 м/с и град. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«Нельзя прятаться у стен домов, под деревьями, остановками и рекламными щитами», — сообщило ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники службы призывают жителей быть внимательными и осторожными. При усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий, советуют укрываться от ветра в подземных переходах и подъездах. Опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборванным проводам. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Хозяйственные вещи со двора и балконов лучше убрать в дом или подвал, сухие деревья обрезать. Машину ставьте в гараж или паркуйте вдали от деревьев и слабых конструкций. При чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112.

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