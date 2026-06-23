В Самаре на набережной откроется мобильный туристский центр Москвы

Для посетителей подготовили интерактив, викторины и ольфакторные мастер-классы Фото: минтуризма Самарской области

В Самаре на набережной Некрасовского спуска 24 июня начнет работу мобильный туристский информационный центр Москвы. Посетителям расскажут о сервисе планирования путешествий RUSSPASS. Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

«Сотрудники центра представят подробный обзор функционала сервиса и помогут выбрать маршруты для семейного отдыха. Также они расскажут о проекте мэра Москвы «Лето в Москве», который охватит более 400 площадок», — отметили в ведомстве.

Для посетителей подготовили интерактив «Обязательно к посещению», викторины и ольфакторные мастер-классы «Московское чаепитие». За участие и правильные ответы можно получить жетоны. Их обменяют на призы в главном розыгрыше дня в 18:00. Также в центре проведут консультации о туристических возможностях Москвы.

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