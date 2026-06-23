«Крылья Советов» могут арендовать Горшкова и Самошникова

«Крылья Советов» рассматривают варианты с усилением состава за счет игроков из «Спартака» и «Зенита» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» рассматривают варианты с усилением состава за счет игроков из «Спартака» и «Зенита». Речь идет о возможной аренде Ильи Самошникова, а также о возвращении Юрия Горшкова. Об этом сообщил телеграм-канал «Дай ударитЬ».

«28-летнего защитника «Спартака» Илью Самошникова предлагают на правах аренды нескольким клубам РПЛ и, в частности, «Крыльям Советов». Также, по нашей информации, «Крылья Советов» имеют вариант с возвращением Юрия Горшкова из «Зенита», - сказано в сообщении.

Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, однако в минувшем сезоне РПЛ редко появлялся на поле. У защитника три матча в РПЛ и четыре встречи в Кубке, в которых он отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Горшков выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2024 год. У защитника 147 матчей за зелено-бело-синих, в которых он забил девять голов и отдал 19 результативных передач. Летом 2024 года он перешел в «Зенит», где за прошедший сезон сыграл семь матчей в РПЛ, забив один мяч, и девять в Кубке - один гол и одна голевая передача.