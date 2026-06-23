Екатерина Тархова купила 56 кг сильной щелочи перед убийством экс-мэра Самары

Эта сильная щелочь способна разрушать органические соединения. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В ходе третьего судебного заседания по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно, что их внучка покупала каустическую соду для убийства дедушки и бабушки. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«Я размещал объявление о продаже соды еще в 2019-2020 годах. Ее часто используют для очистки выгребных ям. Екатерина Тархова обратилась, чтобы купить. Она приезжала два раза за двумя мешками. Сначала было 6 кг, а потом отдельно еще купила. В итоге получилось 56 кг вещества», – рассказал свидетель.

Эта сильная щелочь способна разрушать органические соединения – жиры, белки, углеводы, превращая их в растворимые вещества. Перед убийством женщина закупалась не только химикатами, но также бочками, пилой и др. По данным следствия, Екатерина и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота, расчленили, пропустили останки с гречкой через мясорубку и раскидали по мусорным контейнерам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бочки для «праздника», пила на «подарок» и мешки с содой: как внучка экс-мэра Самары Тархова готовилась к расправе над дедом и бабушкой

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал