В Самаре следующее заседание по делу Тарховых пройдет 25 июня

В ходе заседания рассказали о новых обстоятельствах преступления Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре следующее заседание по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых пройдет 25 июня. Во вторник 23 июня продолжился допрос свидетелей, в ходе которого они рассказали о новых обстоятельствах преступления. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

В ходе третьего заседания свидетель Кузнецов, проработавший с Тарховым 30 лет, рассказал, что перед Новым годом не смог дозвониться до друга. Вместо ответа пришло сообщение: «Я занят, перезвоню». Позже Екатерина Тархова заявила знакомым, что у бабушки случился инсульт, и дедушка увез ее в Москву.

Таксист Белозерцев сообщил, что 7 января 2026 года Тархова попросила отвезти бочки якобы для крио-шоу в ресторане, а через несколько дней она попросила помочь выбросить тяжелый пакет с мусором на другой улице. Возможно, что Екатерина могла выкинуть останки дедушки и бабушки в мусорку. Продавец строительного магазина описал девушку как нервную и взвинченную при покупке пилы, якобы в подарок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бочки для «праздника», пила на «подарок» и мешки с содой: как внучка экс-мэра Самары Тархова готовилась к расправе над дедом и бабушкой

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал