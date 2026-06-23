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НовостиОбщество23 июня 2026 14:27

В Сызрани жителям пострадавшего от БПЛА дома пообещали компенсации

Встречу с жителями дома провели по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
Елизавета ЖИРНОВА
К каждой семье подойдем индивидуально

К каждой семье подойдем индивидуально

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани прошла встреча министра строительства региона с жителями дома, пострадавшего от атаки БПЛА. В ней также участвовали глава города, представители прокуратуры и следственного комитета. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Мы разрабатываем нормативный правовой акт. Часть выплат будет из федерального бюджета, часть — из регионального. К каждой семье подойдем индивидуально», — заявил министр строительства Александр Фомин.

Встречу организовали по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. На ней обсудили компенсации за утерянное жилье. Власти пообещали учесть обстоятельства каждой семьи.

Напомним, из-за атаки беспилотника в Сызрани рухнул подъезд жилого дома 22 апреля.

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