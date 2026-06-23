В Сызрани жителям пострадавшего от БПЛА дома пообещали компенсации

К каждой семье подойдем индивидуально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани прошла встреча министра строительства региона с жителями дома, пострадавшего от атаки БПЛА. В ней также участвовали глава города, представители прокуратуры и следственного комитета. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Мы разрабатываем нормативный правовой акт. Часть выплат будет из федерального бюджета, часть — из регионального. К каждой семье подойдем индивидуально», — заявил министр строительства Александр Фомин.

Встречу организовали по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. На ней обсудили компенсации за утерянное жилье. Власти пообещали учесть обстоятельства каждой семьи.

Напомним, из-за атаки беспилотника в Сызрани рухнул подъезд жилого дома 22 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал