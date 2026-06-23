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НовостиПроисшествия23 июня 2026 14:46

В Самарской области предприниматель осужден за гибель рабочего на стройке

В Самарской области мужчина допустил монтажника к работам на высоте без образования и спецодежды
Елизавета ЖИРНОВА
Коммерсант не обеспечил безопасные условия труда

Коммерсант не обеспечил безопасные условия труда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю. Его признали виновным в нарушении правил безопасности при строительных работах, которое привело к смерти человека в Борском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Коммерсант не обеспечил безопасные условия труда. Он допустил рабочего к монтажу приборов учета на опорах ЛЭП, который не имел нужного образования и сертифицированной спецодежды. В результате он получил удар током и скончался на месте», — рассказали в надзорном ведомстве.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и запретил заниматься определенной деятельностью на 1 год. С работодателя также взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего.

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