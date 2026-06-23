В Самаре перекрыли участок дороги на Мориса Тореза из-за утечки на водоводе

Жителям рекомендуют сделать запасы воды Фото: администрация Самары

В Самаре временно перекрыли участок дороги по улице Мориса Тореза от Революционной до Волгина. Движение транспорта и средств индивидуальной мобильности там временно недоступно. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Сотрудники службы приступили к устранению утечки из водовода диаметром 900 мм в Железнодорожном районе. Сроки завершения ремонта и открытия движения станут известны после первоначальных земляных работ», — рассказали в компании.

Потребителей от холодного водоснабжения пока не отключили. Но в части близлежащих домов возможно понижение давления, особенно к вечеру. Жителям рекомендуют сделать запасы воды для бытовых нужд.

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