Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 16:05

В Самарской области перекрыли мост через реку Сок до 1 ноября

Через реку Сок движение остановили почти на пять месяцев из-за ремонтных работ
Елизавета ЖИРНОВА
Ограничение действует на дороге межмуниципального значения

Ограничение действует на дороге межмуниципального значения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области временно прекратили движение по мосту через реку Сок. Ограничение введут в Красноярском районе до 1 ноября 2026 года. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

«Мост находится на км 5+264 автодороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. Движение всех транспортных средств будет полностью остановлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонтных работ», — уточнили в ведомстве.

Ограничение действует на дороге межмуниципального значения. Жителям и водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временное закрытие моста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал