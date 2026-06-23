В Самарской области перекрыли мост через реку Сок до 1 ноября

Ограничение действует на дороге межмуниципального значения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области временно прекратили движение по мосту через реку Сок. Ограничение введут в Красноярском районе до 1 ноября 2026 года. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

«Мост находится на км 5+264 автодороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. Движение всех транспортных средств будет полностью остановлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонтных работ», — уточнили в ведомстве.

Ограничение действует на дороге межмуниципального значения. Жителям и водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временное закрытие моста.

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