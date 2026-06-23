В Тольятти мужчина во время пьяной ссоры убил сожительницу

От полученных повреждений женщина скончалась на месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти местному жителю предъявили обвинение в убийстве 43-летней сожительницы. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

«По данным следствия, с 19 на 20 июня 2026 года мужчина во время распития спиртных напитков на почве ссоры нанес женщине несколько ударов ножом в область туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте», — рассказали в ведомстве.

Преступление произошло в Автозаводском районе. Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники Главного управления МВД по Самарской области.

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