JAECOO J6 и LADA Vesta SW Cross: сравнение для взвешенного выбора

Фото: Предоставлено "КП".

Двигатель Vesta оснащена 1,8-литровым атмосферником (122 л.с., 170 Н·м). Пик тяги — на высоких оборотах, что в городе требует активной работы педалью. J6 предлагает 1,5-литровый турбомотор (147 л.с., 260 Н·м) с максимальным крутящим моментом с 1500 об/мин. Это даёт уверенную тягу с низов, меньший расход и более комфортную динамику. Коробка передач Vesta предлагает вариатор или механику. Вариатор плавен, но при интенсивной езде возможны задержки.

J6 использует 6-ступенчатый робот Getrag с мокрыми сцеплениями — надёжный, быстрый и устойчивый к нагрузкам, что важно в пробках. Подвеска У Vesta — полузависимая балка. Просто и ремонтопригодно, но уступает в управляемости на неровностях. J6 — независимая многорычажка, которая обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, меньше кренов и выше комфорт на разбитых покрытиях.

Антикоррозионная защита

У Vesta оцинкованы наружные панели. У J6 — полная оцинковка всех элементов, включая крышу и днище, плюс усиленная антигравийная обработка. Для наших зим это преимущество по долговечности.

Безопасность и электроника

Vesta имеет базовый набор (ABS, ESP, 2 подушки, камера в топе). J6 уже в базе включает ADAS: адаптивный круиз, удержание в полосе, автоторможение, круговой обзор 360° и 6 подушек.

Обе модели находятся в одном ценовом сегменте LADA Vesta SW Cross — надёжный, проверенный универсал с понятной конструкцией. Но JAECOO J6 за те же деньги предлагает турбомотор, робот Getrag, многорычажку, полную оцинковку и современные системы безопасности. Это автомобиль на более свежей платформе, который даёт ощутимые преимущества в повседневной эксплуатации. Рекомендуем сравнить оба авто лично. Но если ваш приоритет — современные технологии, J6 станет логичным выбором.

Запись на тест-драйв JAECOO J6: ВИП АВТО, Южное шоссе, 12, стр.3 8 (846) 313-00-00

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ИНН6312214182

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