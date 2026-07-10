Водителям мотоцикла стоит особенно внимательно следить за дорогой. Фото: Haggardous50000/Shutterstock/Fotodom

У мотоцикла, в отличие от автомобиля, нет ни кузова, ни ремней безопасности. Даже падение на скорости 10–20 км/ч может привести к серьезным переломам. Высокая скорость, опасные обгоны и игнорирование дистанции не сулят ничего хорошего.

За управление мотоциклом без прав предусмотрена административная ответственность — штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу мотоцикла подростку — 30 тысяч рублей для родителей. И это если обошлось без аварии. Если есть пострадавшие — уголовное дело и реальный срок.

Мотоциклистам не стоит заигрывать со скоростью

ГИБДД призывает мотоциклистов соблюдать скоростной режим, надевать защитную экипировку, проверять техническое состояние транспорта и не брать пассажиров, если они не уверены в своих навыках.