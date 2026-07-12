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НовостиАвто12 июля 2026 4:28

Телефон за рулем может стоить жизнивидео

Водителям следует быть внимательными на дороге
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
За рулем мобильный телефон может превратиться в смертельную угрозу. Фото: r.classen/Shutterstock/Fotodom

За рулем мобильный телефон может превратиться в смертельную угрозу. Фото: r.classen/Shutterstock/Fotodom

Современные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, но за рулем мобильный телефон может превратиться в смертельную угрозу. Даже несколько секунд, проведенных в смартфоне, лишают водителя возможности быстро среагировать на опасность.

По статистике Госавтоинспекции, телефон отвлекает водителя от дорожной обстановки, что повышает риск ДТП в 4 раза. Увлекшись разговором, чтением сообщения или просмотром видео, автомобилист не может контролировать дорогу.

Телефон за рулем может стоить жизни

Использование телефона во время движения грозит штрафом в размере 1500 рублей. Современные комплексы фото- и видеофиксации уже сейчас позволяют безошибочно распознать смартфон в руках водителя. Не позволяйте гаджетам управлять вами за рулем. Переключите внимание на дорогу!